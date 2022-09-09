Ульяновск, 9 сентября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Суды трёх инстанций разбирались в иске по поводу того, кто в Ульяновской области обязан вывозить листву и скошенную траву. Кассация подтвердила незаконность отказа регионального «мусорного» оператора в вывозе старой листвы, сообщается на сайте УФАС Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка листвы осенью

В ведомстве отмечают, что с заявлением в отношении общества «Экосистема» обратилась одна из управляющих компаний, сославшись на то, что региональный оператор отказался от вывоза уличного смета, веток и листьев, полагая, что они не относятся к категории твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

УФАС по итогам изучения федерального законодательства пришло к выводу, что собранный с территорий многоквартирных домов уличный смёт (включая опавшую листву, мелкие ветки, скошенную траву) относится к категории ТКО.

В ведомстве сообщают, что региональный оператор не согласился с решением антимонопольщиков, обжаловав его в Арбитражном суде Ульяновской области, Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Поволжского округа, но суды трёх инстанций признали законность вывода УФАС об обязанности вывоза уличного смета и листьев в составе ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году федеральную субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов выделили для 43 регионов, в том числе восемь поволжских субъектов. В числе получателей — Ульяновская область.

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