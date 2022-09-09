Находка, Приморский край, 9 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Находке Приморья на судоремонтном заводе торжественно спустили на воду краболов «Капитан Хазан», сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Dave Parker Вылов краба

Читайте также: Приморские рыбаки освоили уже почти 50% квот на вылов краба

Это первое судно, построенное здесь по государственной программе инвестквот. «Капитан Хазан» открывает серию восьми краболовов, строящихся по заказу группы компаний «Антей». Общий объём инвестиций составил 13,5 млрд рублей, более 10 млрд уже вложены в экономику Дальнего Востока.

Судно предназначено для добычи краба в акватории Берингова, Баренцева и Охотского морей и перевозки до 120 т живого краба в девяти танках общим объемом 680 кубических метров.

Отмечается, что суда были заложены в 2020 году. Старт строительству дал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Такой масштабный заказ дал возможность создать в Находке более 400 новых рабочих мест для местных жителей. На сегодняшний день это единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Приморья уже выловили более 16 тыс. тонн крабов — механизм инвестиционных квот позволяет им увеличивать свой флот, размещая заказы на российских верфях.