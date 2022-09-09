Москва, 9 сентября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Если же и есть какие-то знаки в уходе Елизаветы II, то они исключительно для её близких и для многих британцев, считавших королеву матерью нации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

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«Но как бы ни старались в ближайшие десять дней траура политтехнологи из Содружества Наций превратить кончину британской королевы в трагедию мирового масштаба, в безвозвратную потерю для всего человечества, этого, при всем уважении к действительно незаурядной личности Елизаветы, не произойдёт», — утверждает сенатор в телеграм-канале.

По его мнению, «здравствовать нового короля британцам предстоит уже без остального мира».

«Для остального мира эта новость из параллельной реальности, она не пересекается ни с настоящим, ни с будущим, как бы бесцеремонно ни лезла Великобритания в его дела. И потому она достаточно быстро уйдёт в безвозвратно ушедшее прошлое. Как уже давно и безвозвратно ушла в прошлое эпоха британского величия с репутацией страны — «владычицы морей», — отметил Косачёв.

Сенатор полагает, что «в мире больше нет и не должно быть места исключительности переживаний одной отдельно взятой нации».

«Потому что в мире, к великому сожалению, хватает переживаний и трагедий, и у каждого народа они свои, столь же острые и безвозвратные. И у каждой страны — свои лидеры, свои традиции и свои интересы. Никаким политтехнологиям более не под силу этого изменить, и слава Богу», — утверждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, принц Чарльз взял имя Карл III, его коронация ожидается в субботу, 10 сентября.