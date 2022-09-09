Канберра, , 06:39 — REGNUM Австралия заменит монеты с профилем британской королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни, на новые с профилем короля Карла III. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Резервного банка.

Австралийские доллары Bankiros.ru

«После смерти монарха, его портрет на монетах и банкнотах меняют на профиль нового короля или королевы. Мы ожидаем, что эта традиция продолжится, но королевский монетный двор Австралии будет руководствоваться, прежде всего, протоколами Букингемского дворца», — рассказали в финансовом учреждении.

При этом находящиеся в обращении старые монеты будут также использоваться в качестве легального средства платежа. Банк подчеркивает, что профиль королевы заменят на всех монетах. Однако решения о замене изображения Елизаветы II на бумажных банкнотах пока не принималось.

Предполагается, что новые монеты поступят в обращении в 2023 году. При этом старые будут постепенно выводить из оборота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Англии заявил, что банкноты с изображением Елизаветы II останутся законным платежным средством в Великобритании. Тем не менее их постепенно будут выводить из обращения.