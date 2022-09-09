Владивосток, 9 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Для Курильских островов необходимо разработать комплексный мастер-план развития, который бы учитывал интересы местных жителей, туристов и инвесторов. Об этом на сессии «Уникальные Курилы: инвестиционные возможности» на VII Восточном экономическом форуме заявил директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Островная экономика — хрупкая и при планировании важно это учитывать. Здесь несколько ключевых участников — жители, инвесторы, туристы — и не всегда их интересы совпадают. Местные жители не всегда живут в комфорте, когда на острове очень много туристов», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что с 1994 года было разработано уже три плана социально-экономического развития островов. На Курилах появилась инфраструктура, но она не обеспечивает текущий уровень жизни.

«Я за цифровой, умный госплан, весь смысл которого во встречном планировании с увязкой интересов жителей, туристов, инвесторов и органов власти», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и правительством Сахалина подписано соглашение о развитии и продвижении туристических проектов Курильских островов.