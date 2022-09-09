Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Береговая охрана США изучает обстоятельства взрыва, который произошел на газопроводе на озере Лери в штате Луизиана. Об этом сообщается в микроблоге ведомства.

Взрыв Niklas Freidwall

Отмечается, что военные прибыли на место ЧП после сигнала о крупном пожаре и взяли участок трубопровода под наблюдение. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на плотине Гувера в американском штате Невада прогремел мощный взрыв.

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