Чэнду, Китай, , 06:32 — REGNUM Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая запустили план действий в чрезвычайных ситуациях после того, как 104-летнее историческое здание, где покойный китайский лидер Мао Цзэдун жил и проводил встречи во время Длинного марша было повреждено землетрясением магнитудой 6,8, сообщает 8 сентября газета Global Times.

Мао Цзэдун Иван Шилов © ИА REGNUM

Историческое место с католической церковью расположено в центре городка Моси в уезде Лудин и является одной из самых популярных местных туристических достопримечательностей, ежегодно посещаемой более чем 50 000 человек.

Здание церкви пострадало от повреждений разной степени: на некоторых стенах видны трещины длиной более 30 см, колонны кажутся деформированными, крыша обрушилась, а конструкция дома повреждена, сообщило Бюро культурного наследия провинции Сычуани.

Чтобы обеспечить безопасность близлежащих жителей, правительство установило оцепление вокруг церкви. Бюро заявило, что оно приступило к осуществлению плана действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающего проведение расследования после стихийного бедствия и осуществление временной защиты культурных реликвий, чтобы предотвратить вторичный ущерб зданию от подземных толчков.

Управление также организует экспертов для проведения защитных и ремонтных работ как можно скорее, чтобы восстановить первоначальный вид объекта, сообщили в бюро. Некоторые архитекторы, которые приехали на место после землетрясения, сказали, что ремонтные работы могут быть очень сложными, и потребуется экспертная оценка, чтобы определить, следует ли реконструировать или отремонтировать объект, сообщает сычуаньское издание «Красная звезда».

Католическая церковь была построена миссионерами в 1918 году. Мао и Красная армия остановились в церкви в городке Моси 29 мая 1935 года после трехдневного марша. Вечером он провел там встречу с другими лидерами, которая известна как «встреча в Моси» и на которой был определен конкретный план дальнейшего продвижения армии.