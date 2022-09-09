Киев, 9 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Создания через ООН «международного механизма» для взыскания с России компенсации ущерба, якобы причинённого в результате проведения спецоперации, пытается добиться киевский режим. Об этом сообщил Денис Малюська, выполняющий функцию министра финансов при киевском режиме, в интервью, опубликованном 9 сентября медиагруппой «Функе».

Minjust.gov.ua Денис Малюська

Как пояснил Малюська, цель киевского режима — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в октябре. Для этого требуется поддержка двух третей присутствующих на Генассамблее ООН стран. После этого Киев намеревается путём переговоров добиться ратификации международного договора, в соответствии с которым будет создана международная комиссия, которая рассмотрит требования о возмещении ущерба киевскому режиму и отдельным пострадавшим лицам.

Как утверждает Малюська, Киев предварительно оценивает нанесённый ущерб в результате российской спецоперации в сумму около $300 млрд. Киевский режим намерен также добиться обеспечения доступа к замороженным резервам Центробанка России. Эти деньги и средства со счетов российских бизнесменов, попавших под санкции, Киев предлагает перечислить в специальный фонд.

Основная цель плана, обозначенного Малюськой — легитимизировать конфискацию активов России с помощью «международного договора». При этом представитель киевского режима признаёт, что осуществление плана будет довольно сложным.