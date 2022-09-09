Ульяновск, 9 сентября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Ульяновске бороться с шумными байкерами и ночными гонщиками предлагают двумя путями: создать экипаж полиции на скоростных мотоциклах и установить на улицах измерители звука. Об этом сообщается на сайте городской думы по итогам заседания профильного комитета.

Александр Погожев ИА REGNUM Мотор в муке

Проект постановления по борьбе с шумными автовладельцами разработал глава комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку Сергей Гулькин. По его словам, он постоянно получает обращения жителей, которые просят разобраться с шумными ночными гонщиками, запускающими на полную мощь моторы и музыку.

«Ульяновцы на протяжении многих лет жалуются на нарушение режима тишины и аморальное поведение со стороны некоторых мотоциклистов», — пояснил парламентарий, отметив, что наиболее остро данная проблема стоит на центральных городских магистралях.

По итогам обсуждения с жителями и общественниками для решения проблемы предлагается сформировать в составе патрульно-постовой службы ГИБДД экипажи на скоростных мотоциклах (мотобатальоны) и установить на улицах города специальные измерители транспортного звука.

В полиции отмечают, что выявлено свыше 150 нарушений ПДД мотоциклистами, от которых «действительно исходит громкий шум». В свою очередь, руководитель байкерского клуба обратил внимание на необходимость дополнительно техосмотра мотоциклов с громким выхлопом, так как установлены шумовые пределы.

Отмечается, что предложенный проект решения был поддержан членами комитета единогласно. Его рассмотрят на предстоящем заседании городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области депутаты Законодательного собрания поддержали сокращение времени строительных и других шумных работ в многоквартирных домах, а также периода работы расположенных в них кафе и магазинов.