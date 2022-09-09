Севастополь, , 06:26 — REGNUM В ходе двух судебных споров арбитраж Севастополя 10 октября 2022 года планирует рассмотреть иски Минобороны России к правительству Севастополя. В одном деле речь идёт о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок, а в другом — об истребовании из чужого незаконного владения крупного надела, расположенного на территории военного городка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дел.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Один иск подан 6 сентября, а второй — 7 сентября 2022 года. Оба спора слушает судья Ражков.

Ответчиком во втором случае, помимо правительства региона, выступает ООО «Максима-Трейд», у которого и пытаются истребовать как «из чужого незаконного владения» участок площадью 20 919 кв. м в военном городке в пользу Минобороны РФ. Также истец требует признать отсутствующим зарегистрированное обременение — аренду и признать самостроем пункт охраны площадью 26,6 кв. м, обязав его снести ответчика. По требованию министерства по делу наложены обеспечительные меры в виде запрета переоформления прав.

Во втором споре министерство требует признать за РФ права на участок площадью 480 кв. м на ш. Фиолентовское, 114/5. По делу также наложены обеспечительные меры.