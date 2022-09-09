Лондон, 9 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Карл III (бывший принц Чарльз) официально будет провозглашён новым королём Великобритании 10 сентября — днём позже, чем это предполагалось ранее. Об этом 9 сентября сообщает газета The Times, скорректировавшая свою первоначальную информацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II и Карл III

Напомним, сын Елизаветы II стал королём и главой государства немедленно после смерти его матери, ещё до формального провозглашения и коронации, которая состоится через несколько месяцев.

По данным издания, 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся в столицу из шотландского замка Балморал. Во второй половине дня у нового монарха может состояться первая аудиенция с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Первая речь Карла III в новом качестве должна выйти в эфир 9 сентября около 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 73-летний британский принц Чарльз, взявший себе новое имя — Карл III, будет официально объявлен королём Великобритании 9 сентября.