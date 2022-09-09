Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Hulu объявил, что закроет проект сериала «Рассказ служанки» после шестого сезона. Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Рассказ служанки». 2017. США Служанки

Премьера пятого сезона шоу состоится на сайте Hulu 14 сентября 2022 года. Компания отметила, что решила продлить «Рассказ служанки» ещё на один сезон, в рамках которого создатели шоу расскажут о финале приключений Джун Осборн (Элизабет Мосс) в вымышленной теократической республике Галаад.

Напомним, премьера сериала «Рассказ служанки» состоялась 26 апреля 2017 года, в его основу лег одноимённый роман писательницы-феминистки Маргарет Этвуд. В качестве шоураннера (ведущего продюсера) выступает Брюс Миллер («Эврика», «Сотня», «Люди Альфа»).