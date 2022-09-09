Чебоксары, 9 сентября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах суд частично удовлетворил исковые требования дольщика, который пожаловался на «чрезмерную слышимость» в квартире. С застройщика взыскано более 414 тыс. рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Александр Погожев ИА REGNUM Звук

В ведомстве отмечают, что чебоксарец приобрёл жильё в многоквартирном доме по договору долевого участия, но после передачи квартиры заметил «чрезмерную слышимость происходящего в соседних квартирах». Управление дало заключение по делу для защиты прав потребителя.

«Экспертиза выявила нарушение звукоизоляции в квартире. Истец направил ответчику претензию, которая была оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что гражданское дело рассматривалось в Ленинском районном суде Чебоксар, который удовлетворил иск частично и вынес решение о взыскании со «Строительного треста № 3» в пользу потребителя 414,2 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, что в республике с участием средств дольщиков 45 застройщиков возводят 82 многоквартирных дома.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии с начала года более 240 обманутых дольщиков получили квартиры, остаются десять жилищных долгостроев.