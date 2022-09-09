Пекин, 9 сентября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Бывший заместитель командующего Производственно-строительным корпусом Синьцзяна (СПСК) Ян Фулинь представлю перед судом на первом судебном процессе, состоявшемся 8 августа по обвинению в получении взяток на сумму около 30,5 млн юаней ($4,38 млн), сообщает 8 августа газета China Daily.

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Ян признал себя виновным и выступил с заключительным заявлением в народном суде промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун. Суд огласит приговор позже. Прокуратура обвинила его в использовании бывших должностей в Производственно-строительном корпусе Синьцзяна для оказания помощи другим лицам в заключении проектных контрактов, продвижении по службе, рассмотрении дел и других вопросах в период с 2001 по 2020 год.

Взамен он, непосредственно или через своих родственников, принял деньги и имущество в объеме, эквивалентном примерно 30,49 млн юаней. 65-летний Ян, уроженец провинции Ганьсу, начал работать в 1976 году и вступил в Коммунистическую партию Китая в 1982 году. Он долгое время работал в Синьцзянском производственно-строительном корпусе и занимал должность заместителя командира с 2015 по 2017 год.

Ян был помещен под дисциплинарный надзор и расследование в июле 2021 года. Пять месяцев спустя он был исключен из партии, а его дела и украденные деньги были переданы в органы прокуратуры для судебного преследования.