Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Вероятность своего приезда на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не стал исключать президент США Джозеф Байден. Об этом 9 сентября сообщает Daily Mail.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможно, да», — ответил глава Белого дома изданию на вопрос о том, собирается ли он поехать на церемонию похорон королевы Великобритании.

Отмечается, что в графике американского лидера на настоящий момент никаких планов, связанных с возможным визитом в Великобританию в связи со смертью Елизаветы II, не значится.

Президент США уже оставил запись в книге соболезнований в посольстве Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Белого дома Байден распорядился приспустить государственные флаги США в стране в знак траура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Флаги останутся приспущенными до похорон британского монарха.