Пекин, 9 сентября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая объявила о своем решении арестовать бывшего высокопоставленного законодателя города Сямынь в провинции Фуцзянь на востоке Китая Чэнь Цзядуна, сообщает 8 сентября газета China Daily.

Elec4.co.kr Юань

Чэн арестован по подозрению во взяточничестве, растрате и злоупотреблении властью. Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Чэня и передала его в прокуратуру, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая

Чэнь ранее был председателем Постоянного комитета Сямыньского муниципального собрания народных представителей. В настоящее время ведется дальнейшее рассмотрение этого дела.