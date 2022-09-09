Кызыл, , 05:59 — REGNUM В десяти районах Тувы прокуратура организовала проверки по фактам лесных пожаров. С 7 сентября на территории республики введён особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Лесной пожар (сс) skeeze

По состоянию на вечер 8 сентября в регионе действовало 18 лесных пожаров на общей площади 495,3 га. В ходе проверки сотрудники прокуратуры уделяют особое внимание достаточности сил и средств, необходимых для тушения пожаров.

Главе минлесхоза республики внесено представление с требованием повысить оперативность тушения пожаров и своевременном обеспечении достаточного количества сил и средств для ликвидации пожаров в первые сутки.

«Также прокуратурой республики проинформировано ГУ МЧС России по Республике Тыва о принятии дополнительных мер по профилактике нарушений требований пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера», — отметили в ведомстве.

Ликвидация возгораний взято на контроль в прокуратуре региона.

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