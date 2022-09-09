Москва, 9 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы спустя пять лет с начала судебных разбирательств вынес вердикт в пользу Минобороны России и взыскал с Hammami Livestock (Ливан) более 365 млн рублей, заявленных как ущерб, причинённый в результате столкновения судна ливанской компании с кораблём ВМФ России. Решение судьи Ликшикова может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объёме. Вердикт полностью пока не обнародован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Происшествие, которое легло в основу судебного спора, произошло 27 апреля 2017 года. Судно Youzarsıf-H (ИМО 7 611 547) в районе 15 морских миль от территориальных вод Турции столкнулось с кораблём ВМФ РФ (исследовательским кораблём Черноморского флота «Лиман»). С октября 2017 года министерство пытается взыскать с иностранного собственника судна убытки в размере 365 189 200 рублей, причинённые в результате столкновения.

В качестве соответчика ранее привлечена компания с пропиской в Гондурасе — АО «LA MER SHIPPING S. A.» и третьим лицом — нидерландская компания RAETS MARINE.

В карточке дела пока обнародована только результативная часть о взыскании полной суммы ущерба и 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, в ходе ЧП пострадавших не было, но «Лиман» получил пробоину. Всех моряков эвакуировали.