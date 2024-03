Токио, 9 сентября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Компания Square Enix и студия Team NINJA назвали дату релиза загружаемого дополнения (DLC) Wanderer of the Rift к игре Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Об этом 9 сентября сообщает портал Gematsu.

Скриншот с YouTube Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

DLC поступит в продажу 26 октября 2022 года, те геймеры, которые приобрели сезонный абонемент Rift к игре Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, получат его бесплатно. Разработчики выложили в Сеть тизер-трейлеры дополнения, а также ключевой концепт-арт и логотип.

Напомним, релиз Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin состоялся 18 марта 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. События этой игры разворачиваются в мрачной фэнтезийной интерпретации оригинальной Final Fantasy.