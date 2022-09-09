Москва, , 05:55 — REGNUM В пятницу, 9 сентября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В парке осенью Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на 10 сентября в столице также переменная облачность, без осадков, температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — слабый. Атмосферное давление 756 (+6) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки до −2 °C.

В субботу, 10 сентября, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, прихода бабьего лета следует ожидать в Центральной России не раньше, чем через десять дней.

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