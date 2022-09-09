Кемерово, , 05:48 — REGNUM Настала та точка кипения, когда нельзя уже было сделать по-другому, поэтому началась спецоперация. Такое мнение высказала член совета ветеранов кемеровского предприятия «Химволокно» Наталья Некрасова.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, ветераны, проводим большую работу со школьниками, чтобы они, когда вырастут, были готовы защитить нашу Родину, чтобы они берегли мир», — отметила Некрасова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что киевские коррупционеры организовали устойчивые поставки получаемого от стран Запада вооружения на мировой чёрный рынок.

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