Кемерово, 9 сентября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Настала та точка кипения, когда нельзя уже было сделать по-другому, поэтому началась спецоперация. Такое мнение высказала член совета ветеранов кемеровского предприятия «Химволокно» Наталья Некрасова.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Мы, ветераны, проводим большую работу со школьниками, чтобы они, когда вырастут, были готовы защитить нашу Родину, чтобы они берегли мир», — отметила Некрасова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что киевские коррупционеры организовали устойчивые поставки получаемого от стран Запада вооружения на мировой чёрный рынок.

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