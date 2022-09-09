Владивосток, , 05:43 — REGNUM Жителей Приморья, которые оказались заблокированы в населённых пунктах после тайфуна «Хиннамнор» в прибрежных районах, вывозят на вертолётах. Наиболее пострадал от стихии Лазовский муниципальный округ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

После тайфуна в Приморье Пресс-служба правительства Приморья

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Губернатор Олег Кожемяко работает в Лазовском округе. В результате сильных дождей смыто около 70 км дорожного полотна, повреждено более 13 мостов.

Приморцев, оказавшихся заблокированными в населенных пунктах, в том числе и отдыхающих на побережье, вывозят на судах гражданской авиацией и вертолетами МЧС РФ. Также создана специальная рабочая группа с участием специалистов ТОФ по оперативному взаимодействию для вывоза с побережья Лазовского округа отдыхающих и местных жителей, кому необходимо выехать на «большую землю», с помощью судов.

«Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа, из порта Преображения и доставки сюда дизельного топлива. Это существенная поддержка от Министерства обороны Российской Федерации. Судно будет идти с заправщиком, чтобы обеспечить топливом тяжелую технику, которая работает тут на восстановлении дорог», — сказал Кожемяко.

Тем временем вертолеты МЧС развозят продукты питания и другую гуманитарную помощь в отрезанные населенные пункты.

Губернатор заверил, что пострадавшие получат все необходимые выплаты, лишившиеся крова — сертификаты на покупку нового жилья.

«Жителям, у которых частично пострадало имущество, будет оказана финансовая помощь. За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей, сертификат на приобретение жилья», — добавил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в подтопленные районы Приморья направлены два борта Ми-8 МЧС России с гуманитарным грузом.