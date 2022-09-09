Москва, , 05:43 — REGNUM Россия может полностью перейти на расчеты в рублях в случае полной дискредитации доллара США, как международной валюты, заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, подобные прогнозы — не более чем «пугалки». Однако в определённой мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен», — приводит его слова «Прайм».

По его словам, односторонние антироссийские санкции дискредитировали американский доллар, как международную валюту. В связи с этим Центробанк может начать переговоры с партнерами о расчетах в рублях. Тимофеев подчеркнул, что регулятор не сможет «заставить» все предприятия рассчитываться исключительно в российских рублях, однако сможет простимулировать этот процесс за счет поощрения рублевых сделок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Максим Орешкин выступил против государственных вложений в китайский юань. По его словам, вложения в долларах США и евро необходимо менять на российский рубль, а не на другие иностранные валюты. Орешкин добавил, что России следует больше инвестировать в собственную экономику, а не искать «доброго дядю» за границей.

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