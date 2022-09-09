Москва, 9 сентября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Россия может полностью перейти на расчеты в рублях в случае полной дискредитации доллара США, как международной валюты, заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, подобные прогнозы — не более чем «пугалки». Однако в определённой мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен», — приводит его слова «Прайм».

По его словам, односторонние антироссийские санкции дискредитировали американский доллар, как международную валюту. В связи с этим Центробанк может начать переговоры с партнерами о расчетах в рублях. Тимофеев подчеркнул, что регулятор не сможет «заставить» все предприятия рассчитываться исключительно в российских рублях, однако сможет простимулировать этот процесс за счет поощрения рублевых сделок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Максим Орешкин выступил против государственных вложений в китайский юань. По его словам, вложения в долларах США и евро необходимо менять на российский рубль, а не на другие иностранные валюты. Орешкин добавил, что России следует больше инвестировать в собственную экономику, а не искать «доброго дядю» за границей.