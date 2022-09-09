Москва, , 05:43 — REGNUM Подорожание автомобильного топлива ускорилось за последние три недели в ряде регионов России. Об этом 9 сентября рассказали представители бизнеса в беседе с изданием «Известия».

В частности, по словам директора сети «Стандарт Ойл» Александра Вахрушина, розничные цены на топливо поднялись в Нижегородской и Саратовской областях. Подорожание составило от 0,5 до 2 рублей за литр, в зависимости от марки топлива.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гендиректор компании «Мосрегионгаз» Евгений Назаренко указал на подорожание топлива в Крыму из-за задержек поставок топлива по железной дороге. Длительные отгрузки вызвали дефицит топлива в регионе и, как следствие, повышение розничных цен на бензин. На некоторых АЗС подъём цены на бензин марки АИ-100 составил один рубль за литр, на дизель — 50 копеек за литр.

Как уточнил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, организация зарегистрировала рост цен на дизель в регионах Восточной Сибири и на Дальнем востоке. По словам Аркуши, подорожания связывают с высокой оптовой стоимостью топлива.

Директор департамента рынка капиталов инвестиционной группы «ИВА Партнерс» Артем Тузов пояснил, что из-за отказа западных стран от нефтепродуктов из России в стране образовался профицит бензина. который производится в РФ. Поэтому цена на бензин до начала августа этого года практически не росла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России впервые за несколько месяцев возобновился рост цен на бензин.

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