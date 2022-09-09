Пекин, , 05:42 — REGNUM Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его «Камень Чанъэ», сообщает 9 сентября газета China Daily.

Луна Gregory H. Revera

Китайское национальное космическое управление и Управление по атомной энергии Китая сообщили, что это шестой минерал, найденный человечеством на Луне. Это последнее открытие сделало Китай третьей страной в мире, зафиксировавшей подобные находки.

В китайской мифологии Чанъэ была красивой молодой девушкой, которая приняла таблетку бессмертия, а затем полетела на Луну, где стала богиней луны. «Чанъэ» — это также название китайской лунной миссии.