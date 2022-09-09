Пекин, 9 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его «Камень Чанъэ», сообщает 9 сентября газета China Daily.

Gregory H. Revera Луна

Китайское национальное космическое управление и Управление по атомной энергии Китая сообщили, что это шестой минерал, найденный человечеством на Луне. Это последнее открытие сделало Китай третьей страной в мире, зафиксировавшей подобные находки.

В китайской мифологии Чанъэ — это красивая молодая девушка, которая приняла таблетку бессмертия, а затем полетела на Луну, где стала богиней луны. «Чанъэ» — это также название китайской лунной миссии.