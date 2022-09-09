Нью-Йорк, США, , 05:42 — REGNUM Телеканал NBC опубликовал трейлер нового сериала «Квантовый скачок», который будет представлять собой перезагрузку и продолжение оригинального одноимённого шоу. Ролик был опубликован 9 сентября на портале TVLine.

Фантастический сериал «Квантовый скачок» Скриншот из трейлера

Создатели сериала показали в ролике, как начинаются приключения физика Бенга Сонга (Рэймонд Ли), который отправляется в путешествие во времени. После прыжка в 1985 год он, как и герой оригинального шоу доктор Сэм Беккет (роль исполнил Скотт Бакула), изо всех сил пытается вспомнить, кто он такой. В этом ему помогает голографическая женщина по имени Эддисон (Кейтлин Бассетт).

Напомним, по сюжету сериала, спустя 30 лет после того, как Беккет вошёл в квантовый ускоритель, Бен Сонг собирает новую команду специалистов, которые создают усовершенствованную версию машины. Первую серию «Квантового скачка» NBC покажет 19 сентября 2022 года.

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