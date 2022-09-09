Южно-Курильск, Сахалинская область, , 05:39 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, утром 9 сентября выбросил два столба пепла — высотой до двух километров и более двух с половиной километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области «В 11:37 (по местному времени) 9 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВГиГ ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко… произошёл пепловый выброс на высоту 2,6 км над уровнем моря».

Ранее ведомство распространило информацию о первом выбросе пепла на высоту до двух километров. По его данным, шлейф от выбросов распространился в северо-восточном направлении и угрозы для населения не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Северо-Курильске во время школьной линейки 1 сентября началось извержение вулкана Эбеко.

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