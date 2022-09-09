Южно-Курильск, Сахалинская область, 9 сентября 2022, 05:39 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, утром 9 сентября выбросил два столба пепла — высотой до двух километров и более двух с половиной километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ранее ведомство распространило информацию о первом выбросе пепла на высоту до двух километров. По его данным, шлейф от выбросов распространился в северо-восточном направлении и угрозы для населения не представляет.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Северо-Курильске во время школьной линейки 1 сентября началось извержение вулкана Эбеко.
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