Владивосток, 9 сентября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Представители России и Китая обсудили расширение двустороннего экономического и торгового сотрудничества на 7-м Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Бизнес-форум «Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху» состоялся 7 сентября в ВЭФ, который завершился 8 сентября. В своем выступлении по видеосвязи посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами было устойчивым. Китай является крупнейшим торговым партнером России уже 12 лет подряд.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский заявил, что России и Китаю необходимо укреплять сотрудничество в области платформ электронной коммерции, транспорта и логистики, а также облегчать трансграничные платежи между банками.

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что дальневосточные регионы России должны укреплять экономические обмены с китайскими провинциями. Он сказал, что они должны и далее сосредоточиться на разработке продуктов с высокой добавленной стоимостью, в которых заинтересованы китайские потребители, одновременно способствуя развитию электронной коммерции.

Президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь считает, что обеим странам необходимо работать над поддержанием стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок, а также над созданием новых точек роста в цифровой экономике, зеленом развитии и биомедицине.