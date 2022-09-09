Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. На Сахалине в пятницу 9 сентября началось трёхдневное голосование на выборах депутатов областной думы. Всего в 08:00 по местному времени (00:00 мск) свои двери для избирателей открыли 306 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме островного региона.

Congress of local and regional authorities Выборы

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На Курильских островах работают 13 избирательных участков, в областной столице — Южно-Сахалинска — 87.

За мандаты в думе Сахалина борются кандидаты по спискам от девяти партий и 136 одномандатников.

В центре общественного наблюдения работает прямая трансляция с избирательных участков.

Все три дня участки будут работать с 08:00 до 20:00. Завершатся выборы в Единый день голосования 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходило также досрочное голосование на выборах депутатов областной думы. Члены избирательной комиссии на вертолёте добрались до труднодоступных мыса Крильон и острова Монерон.