Новосибирск, 9 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 9 по 11 сентября при прояснении местами ожидаются заморозки до —2 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

В Новосибирске в первой половине дня 9 сентября будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха +12…+14 °C.

При этом 10 сентября на территории региона прогнозируется преимущественно без осадков; по северо-западу местами небольшие дожди; ветер южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с; температура воздуха ночью +1… +6 °C, по юго-западу до +11 °C, при прояснениях заморозки до —2 °C, днём — +18… +23 °C, по северо-западу +12…+17 °C.