Пекин, , 05:27 — REGNUM Группа китайских ученых попыталась охватить все варианты лечения плоскоклеточного рака головы и шеи с помощью одной карты потенциальных лекарств, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Символ борьбы с раком молочной железы James Palinsad

Такой вид рака часто остается недиагностированным до более поздних стадий, и в настоящее время большинство новых препаратов-кандидатов, нацеленных на мутировавшие белки и ферменты, показали лишь ограниченный успех в ранних исследованиях. В исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, сообщается о большом хранилище клеток, полученных от пациентов, которые помогают быстро перевести исследования в методы лечения и биомаркеры этого рака.

Исследовательская группа, возглавляемая Чжан Чжиюанем и Сунь Шуяном из Шанхайского университета Цзяотун, собрала хранилище из 56 клеточных линий, полученных из образцов пациентов с таким раком — крупнейшей в мире моделью такого рода, которая, по словам исследователей, отображает опухоли с отличительными морфологическими и генетическими признаками.

Используя этот большой ресурс, команда провела скрининг более 2200 соединений, включая одобренные FDA препараты и соединения как на клинических, так и на доклинических стадиях, на предмет перспективных препаратов-кандидатов, которые могли бы нейтрализовать раковые клетки.

Основываясь на модели, исследователи определили 129 перспективных лекарств и экспериментальных соединений, которые потенциально могут быть пригодны для повторного применения при раке, и они подтвердили, что два обычных препарата, федратиниб и митоксантрон, могут быть использованы соответственно для двух типов рака, согласно исследованию.

Эксперименты также показали, что ген под названием ITGB1 может работать в качестве биомаркера для прогнозирования реакции пациента на химиотерапевтический препарат доцетаксел.