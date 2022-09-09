Курган, 9 сентября 2022, 05:23 — REGNUM В селе Половинное Целинного района Курганской области создали мемориал с колоколом в честь воина Дмитрия Шулепова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Целинного района.
Мемориал появился благодаря поддержке односельчан героя. Дмитрий Шулепов погиб 17 мая во время выполнения боевой задачи. За заслуги перед Отечеством он награждён орденом Мужества посмертно.
«Дмитрий — настоящий патриот своей страны. Он всегда был яркой, запоминающейся личностью с твёрдым характером и чёткой жизненной установкой. Но в то же время простым и улыбчивым парнем. Таким мы будем помнить его всегда», — с такими словами открывали земляки мемориал герою.
Почетное право открыть мемориал получили ученица Половинской школы Вероника Маковлева и командир кадетского взвода Косолаповской школы Дмитрий Лопачёв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперация Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, которая началась 24 февраля, продолжается. Российские военнослужащие героически борются с фашистским киевским режимом.
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