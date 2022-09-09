Курган, 9 сентября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В селе Половинное Целинного района Курганской области создали мемориал с колоколом в честь воина Дмитрия Шулепова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Целинного района.

Пресс-служба администрации Целинного района Мемориал с колоколом в честь воина Дмитрия Шулепова

Мемориал появился благодаря поддержке односельчан героя. Дмитрий Шулепов погиб 17 мая во время выполнения боевой задачи. За заслуги перед Отечеством он награждён орденом Мужества посмертно.

«Дмитрий — настоящий патриот своей страны. Он всегда был яркой, запоминающейся личностью с твёрдым характером и чёткой жизненной установкой. Но в то же время простым и улыбчивым парнем. Таким мы будем помнить его всегда», — с такими словами открывали земляки мемориал герою.

Почетное право открыть мемориал получили ученица Половинской школы Вероника Маковлева и командир кадетского взвода Косолаповской школы Дмитрий Лопачёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперация Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, которая началась 24 февраля, продолжается. Российские военнослужащие героически борются с фашистским киевским режимом.