Пекин, , 05:22 — REGNUM Ключевые проекты, финансируемые из-за рубежа, в Китае добиваются значительного прогресса на фоне усилий страны по стабилизации иностранных инвестиций, сообщил представитель Министерства коммерции страны, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

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На данный момент 60% проектов, начавших производство, находятся в полной эксплуатации, в то время как более 30% строящихся проектов также уже начали производство, сообщил на пресс-конференции представитель министерства Шу Цзюэтин. Он добавил, что половина проектов на ранних стадиях также успешно приступили к строительству или эксплуатации.

По данным министерства, за первые семь месяцев текущего года фактические иностранные инвестиции в крупные проекты с законтрактованными иностранными инвестициями на сумму более $100 млн составили $66,85 млрд. Согласно данным, этот показатель вырос на 35% в годовом исчислении и составил 53,9% от иностранных инвестиций Китая в фактическом использовании за тот же период.

Министерство работало с соответствующими и местными органами власти, чтобы сформировать список ключевых проектов, финансируемых из-за рубежа, в различных областях, включая передовое производство и высокие технологии, решая 611 проблем для иностранных инвесторов и удовлетворяя разумным требованиям с точки зрения финансирования, земли и энергии.