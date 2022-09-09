Любляна, 9 сентября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Реформы необходимы рухнувшему и уже недействующему европейскому рынку электроэнергии и газа. Такое заявление сделал 8 сентября премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью национальному радио «Первый».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

«Европейский рынок газа и электроэнергии буквально рухнул и сегодня не функционирует. Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — указал Голоб.

Как сообщало словенское агентство печати, власти Словении и Франции договорились о подготовке инициативы по стабилизации цен на энергоносители. Письменные предложения, которыми обменяются стороны, позднее будут вынесены на обсуждение министров энергетики Евросоюза на встрече, которая состоится 9 сентября. Еврокомиссия готовится предложить к принятию пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом, включая введение ограничения цены на российский газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции уверены в капитуляции Евросоюза перед Россией в газовом вопросе.