Певек, Чукотский АО, 9 сентября 2022, 05:21 — REGNUM В расположенном на побережье Восточно-Сибирского моря городе Певеке, являющемся самым северным городом России, 9 сентября ожидается ветер с порывами до 33 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.
Ведомство предупреждает жителей региона о необходимости, в связи с непогодой, соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от работ на открытом воздухе, не покидать пределов населённых пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, прихода бабьего лета следует ожидать в Центральной России не раньше, чем через десять дней.
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