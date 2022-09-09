Певек, Чукотский АО, 9 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В расположенном на побережье Восточно-Сибирского моря городе Певеке, являющемся самым северным городом России, 9 сентября ожидается ветер с порывами до 33 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

(сс) abrist Порт Певек. Восточно-Сибирское море

ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу «По данным «Чукотского УГМС»… в районе Певека ветер 18−23 м/с, порывы до 28−33 м/с».

Ведомство предупреждает жителей региона о необходимости, в связи с непогодой, соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от работ на открытом воздухе, не покидать пределов населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, прихода бабьего лета следует ожидать в Центральной России не раньше, чем через десять дней.