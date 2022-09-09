Нанкин, Китай, , 05:19 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая единовременно завершено возведение под крышу трех сверхразмерных резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ), которые могут вместить 270 000 кубометров по отдельности, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Терминал СПГ 妖精書士

Крыши резервуаров для хранения СПГ, каждый размером с футбольное поле и весом почти 1200 тонн, были подняты на высоту 60 метров под давлением воздуха, по словам их строителя, Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

CNOOC приступила к строительству масштабного проекта по хранению СПГ в Яньчэне в июне прошлого года. Ожидается, что на первом этапе объем хранилища составит 2,5 млн кубометров СПГ, включая четыре резервуара для хранения СПГ вместимостью 220 000 кубометров и шесть резервуаров для хранения СПГ вместимостью 270 000 кубометров.

Этап подъема крыши является наиболее ответственной частью всего строительства, требующей высокого уровня безопасности, учитывая вес и размеры крыш. Одновременное поднятие трех крыш также увеличивает сложность.

После ввода в эксплуатацию в конце 2023 года первая фаза проекта сможет перерабатывать около 6 млн тонн СПГ в год, что составляет около 8,5 млрд кубометров газообразного природного газа. По данным CNOOC, он может удовлетворить спрос на жилье в провинции Цзянсу, население которой составляет около 85 млн человек, в течение 28 месяцев.