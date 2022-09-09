Ухань, Китай, , 05:13 — REGNUM По данным китайской компании China Three Gorges Corporation, грузооборот через пятиуровневые шлюзы плотины «Три ущелья», крупнейшего в мире гидроэнергетического проекта в верхнем течении Янцзы, за первые восемь месяцев этого года достиг рекордного уровня в 102 млн тонн, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Плотина Три ущелья. Китай Dan Kamminga

Самая длинная река Китая, Янцзы, внутренний водный путь с востока на запад, считается «золотым морским путем» страны. По данным корпорации, за период с января по август через плотину «Три ущелья» было перевезено почти 24,5 млн тонн основных материалов, включая уголь, дизельное топливо и зерно, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проект «Три ущелья» представляет собой многофункциональную систему управления водными ресурсами, состоящую из плотины длиной 2 309 метров и высотой 185 метров, пятиярусных шлюзов на северной и южной сторонах и 34 турбогенераторов общей генерирующей мощностью 22,5 млн кВт.

С тех пор как в июне 2003 года судовые шлюзы были открыты для пробной навигации, объем проходящих через них грузов быстро увеличился. Согласно официальной статистике, ежегодный грузооборот через судовые шлюзы увеличился с 34,31 млн тонн в 2004 году до 146 млн тонн в 2021 году.