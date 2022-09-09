Тбилиси, 9 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнование британской королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщает 8 сентября телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти Елизаветы II»

«Её Величество королева Елизавета II прожила жизнь, полную преданности своему народу, своей нации и Содружеству. Он является примером настойчивости и преданности демократии и достоинству, что обеспечило ей уникальное место в истории. Мои мысли и молитвы сейчас с королевской семьей», — написала Зурабишвили на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября. Она находилась на троне ровно 70 лет.