Варшава, 9 сентября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Компания CD Project RED объявила, что вернёт часть средств тем владельцам консолей PlayStation 4 и Xbox One, которые приобрели версию игры Cyberpunk 2077: Limited Edition Bundle. Об этом 9 сентября сообщает портал Screen Rant.

Srote.steampowered.com Cyberpunk 2077

Разработчики написали на своём сайте, что продолжат и далее обновлять и развивать Cyberpunk 2077, а также осуществлять техническую поддержку игры, но сосредоточатся на её версии для ПК и консолей нового поколения. Патч 1.6 станет последним для версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One.

При этом CD Project отметила, что те владельцы этих консолей, которые приобрели набор Limited Edition Bundle и должны были получить первое загружаемое дополнение Cyberpunk 2077 бесплатно, получат компенсацию.

Напомним, ранее CD Project RED анонсировала первое масштабное загружаемое дополнение (DLC) Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Авторы игры сообщили, что оно выйдет в 2023 году.