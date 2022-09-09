Пекин, 9 сентября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик Китая SF Airlines расширил свой парк грузовых самолетов до 75, сообщили в компании, передает агентство Синьхуа.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании SF Airlines

Новейший представитель флота SF Airlines, широкофюзеляжный грузовой самолет Boeing 767-300, уже был запущен в коммерческую эксплуатацию по маршруту Пекин — Шэньчжэнь, сообщили в SF Airlines.

Это новый шаг, направленный на укрепление возможностей авиакомпании по обслуживанию пикового сезона авиаперевозок, связанного с предстоящим Праздником середины осени и Днем КНР. В этом году грузовой перевозчик пополнил свой флот семью грузовыми судами.

Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. SF Airlines стремится поддерживать стабильную работу грузовых авиаперевозок в пиковые сезоны и обязуется постоянно укреплять возможности для лучшего удовлетворения потребностей сектора воздушной логистики, говорится в сообщении SF Airlines.