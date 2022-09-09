Пекин, 9 сентября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе благодаря росту розничных и оптовых продаж, показали промышленные данные, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

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По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в августе через розничные каналы было продано около 1,87 млн легковых автомобилей, что на 28,9% больше, чем в прошлом году, что является самым высоким показателем роста за последнее десятилетие. Оптовые продажи легковых автомобилей достигли 2,1 млн единиц в прошлом месяце, увеличившись на 38,3% в годовом исчислении.

По словам ассоциации, благодаря постоянному совершенствованию логистики и цепочки поставок, запасы автомобилей в изобилии, что эффективно стабилизировало рост автомобильного рынка. В конце мая Китай объявил, что вдвое снизит налог на покупку легковых автомобилей стоимостью не более 300 000 юаней (около $43 385), а также автомобилей с двухлитровыми двигателями или меньше. Снижение налогов продлится с 1 июня до конца года.

Эта благоприятная политика постепенно дает результаты, заявили в ассоциации, добавив, что некоторые автомобильные компании активизировали усилия по стимулированию продаж в августе, чтобы компенсировать предыдущие потери продаж, вызванные эпидемией.