Анкара, , 05:02 — REGNUM Капитуляция Евросоюза перед Россией в вопросе газа становится всё ближе и реальнее. Такое заявление сделал 8 сентября обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для издания Sabah.

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Как указал Ялчин, Евросоюз не в состоянии найти адекватного решения в вопросе с поставками газа, а если решение не находится, то остаётся лишь сдаться.

«Я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — пояснил обозреватель.

По мнению Ялчина, гипотетические запасы топлива европейцам не помогут, а все попытки найти альтернативные пути поставок газа обречены на неудачу в связи с внутренними противоречиями и из-за отсутствия политической воли. Надежды на кризис и обрушение российской экономики из-за введённых санкционных мер не оправдались, а наоборот, выяснилось, что Европе газ нужен гораздо больше, чем России его покупатели в Европе.

Кроме того, по мнению эксперта, Европа не может рассчитывать на помощь США в газовом вопросе в первую очередь из-за неясного итога выборов в Конгресс. В случае победы республиканцев Евросоюз может оказаться без всяческой поддержки по ту сторону Атлантики. При этом Ялчин отметил, что нужно учитывать, что в любом случае США не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе.

В свою очередь, Москва легко сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов.

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