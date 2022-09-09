Пекин, 9 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Продажи новых электромобилей Китае выросли в августе на фоне улучшения предложения и благоприятной политики, показали данные отраслевой ассоциации, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

Drive.ru Электрический паркетник BYD Yuan EV второго поколения

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом месяце розничные продажи электромобилей в Китае выросли на 111,2% в годовом исчислении до 529 000 единиц. За первые восемь месяцев этого года розничные продажи электромобилей в Китае составили 3,262 млн единиц, увеличившись на 119,7% в годовом исчислении, показали данные.

Оптовые продажи электромобилей достигли 632 000 единиц в августе, увеличившись на 103,9% в годовом исчислении. Улучшение предложения, рост цен на нефть и усилия местных властей по стимулированию потребления привели к рыночному буму, говорится в сообщении ассоциации.