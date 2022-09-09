Ханой, 9 сентября 2022, 05:02 — REGNUM Сельскохозяйственная конференция с участием представителей Вьетнама и Ирландии прошла во вьетнамской столице Ханое 8 сентября. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (VNA).
Представители Вьетнама отмечали, что сельскохозяйственная отрасль республики все еще имеет множество возможностей для развития. Перспективными направлениями Ханой считает производство органических продуктов питания, а также глубокую переработку. По мнению вьетнамского министерства планирования, именно эта продукция имеет высокую добавочную стоимость и производится высокотехнологичным способом.
Представитель Ирландии в странах АСЕАН Кевин Райан отметил, что Дублин имеет большой опыт обмена знаний в сельскохозяйственной сфере. В связи с этим он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Вьетнамом.