Ханой, 9 сентября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Сельскохозяйственная конференция с участием представителей Вьетнама и Ирландии прошла во вьетнамской столице Ханое 8 сентября. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Представители Вьетнама отмечали, что сельскохозяйственная отрасль республики все еще имеет множество возможностей для развития. Перспективными направлениями Ханой считает производство органических продуктов питания, а также глубокую переработку. По мнению вьетнамского министерства планирования, именно эта продукция имеет высокую добавочную стоимость и производится высокотехнологичным способом.

Представитель Ирландии в странах АСЕАН Кевин Райан отметил, что Дублин имеет большой опыт обмена знаний в сельскохозяйственной сфере. В связи с этим он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Вьетнамом.